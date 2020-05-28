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futebol

VÍDEO: Richarlison mostra pontaria afiada em treino do Everton

Brasileiro compartilhou momento com gols marcados em treino de finalização dos Toffees...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 18:59

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:59

Com a volta do Campeonato Inglês anunciada para o dia 17 de junho, o clima na Terra da Rainha é de total expectativa para a reta final da Premier League, que pode coroar o Liverpool como campeão pela primeira vez. Os Reds têm a possibilidade de assegurar o título logo na primeira rodada após a volta, contra o rival Everton, mas dependem de uma derrota do City em jogo atrasado.
E se o jogo contra os Toffees pode definir o troféu, há quem queira evitar que seja logo no clássico. O brasileiro Richarlison, que atua pelo Everton, mostrou nas redes sociais que a pontaria está afiada nos treinos. O atacante é um dos principais nomes do clube azul e já marcou 12 gols na atual temporada. Veja o vídeo.Richarlison é um dos principais jogadores do Everton (Divulgação / Everton)E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaManhã do Mercado: Pacotão por Pogba, futuro de Lautaro Martínez, Ndidi pode ir para a Espanha...Após desistência do Liverpool, United é favorito para contratar WernerNapoli teme novas ofertas de Barcelona e Real Madrid por FabiánKanté retoma aos treinos por conta própria e faz exercícios individuaisGoverno autoriza e Campeonato Italiano volta no dia 20 de junho E MAIS:

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