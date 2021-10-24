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Vídeo: que vacilo! Nathan Silva recua bola para Everson e faz gol contra na virada do Galo sobre o Cuiabá

O defensor se atrapalhou com o goleiro Everson e abriu o placar para o Dourado, com apenas um minuto dejogo...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 18:25

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:25

O Atlético-MG chegou a sua 18ª vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, de virada, por 2 a 1, gols de Nathan Silva, contra, Hulk e Jair, pela 28ª rodada da competição, no Mineirão, neste domingo, 24 de outubro.
Mas, quase que a estratégia do jogo do Atlético-MG “ia para o espaço” logo no começo do jogo diante do Cuiabá. Nathan Silva, em um vacilo incrível, recuou para Everson, mas a bola passou pelo goleiro e entrou. Isso aconteceu com um minuto de jogo. Mas, Hulk empatou pouco depois, após uma boa jogada ensaiada pelo Galo. Deu tempo de consertar, mas erros assim podem custar caro. Jair fez o gol da virada alvinegra. Veja o lance no vídeo acima e o gols do jodo no player abaixo. Para sorte e felicidade do torcedor alvinegro, o gol contra de Nathan Silva não prejudicou o Galo no resultado final do jogo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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