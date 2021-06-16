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VÍDEO: Pogba minimiza mordida de Rüdiger e diz que foi brincadeira do alemão: 'Somos amigos'

Zagueiro do Chelsea mordeu as costas do meio-campista do Manchester United no duelo entre França e Alemanha, na estreia das duas seleções na Eurocopa, na última terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 12:27

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 12:27

Um lance curioso chamou a atenção do jogo entre França e Alemanha na última terça-feira. Perto do intervalo, o zagueiro Antonio Rüdiger deu uma mordida nas costas do meio-campista Paul Pogba, e a imagem se espalhou pela internet.

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