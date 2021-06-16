VÍDEO: Pogba minimiza mordida de Rüdiger e diz que foi brincadeira do alemão: 'Somos amigos'

Um lance curioso chamou a atenção do jogo entre França e Alemanha na última terça-feira. Perto do intervalo, o zagueiro Antonio Rüdiger deu uma mordida nas costas do meio-campista Paul Pogba, e a imagem se espalhou pela internet.
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