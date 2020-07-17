VÍDEO: Neymar marca e dá assistência em amistoso do PSG

O Paris Saint-Germain venceu o amistoso contra o Waasland-Beveren por 7 a 0. Neymar, Icardi, Mbappé, Choupo-Moting, Mbe Soh e Vukotic, contra, marcaram os gols da equipe parisiense.
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