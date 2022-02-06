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VÍDEO: Lucão arrisca de longe e faz uma pintura na goleada do Salgueiro sobre o Sete, pelo Pernambucano

Zagueiro arrisca de longe e surpreende o goleiro Neneka no 4 a 0, em jogo neste domingo (6). É o primeiro triunfo que o Carcará obtém na competição...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 19:55
A terceira rodada do Campeonato Pernambucano teve um momento antológico. O zagueiro Lucão, do Salgueiro, arriscou do campo de defesa e a bola pegou um efeito a ponto de surpreender o goleiro Neneka e estufar a rede para delírio da torcida. Foi o segundo gol do Carcará na goleada por 4 a 0 sobre o Sete de Setembro neste domingo (6). Pedro Maycon, duas vezes, e Maycon também marcaram na primeira vitória do Salgueiro na competição. Clique no player para ver o golaço!Lucão foi rechaçar a bola e marcou um golaço (Reprodução / TV FPF)

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