Vídeo: Hulk assina até 2022 e manda recado para a Massa: 'Tô chegando'

O atacante Hulk é o mais novo reforço do Galo. Com passagens pela Seleção Brasileira e renome internacional, Hulk é um reforço de peso que chega para vestir a camisa alvinegra até a final de 2022. O jogador chegará a Belo Horizonte nos próximos dias para fazer os exames médicos e assinar contrato. Veja o vídeo acima.

Potência e precisão na perna esquerda são marcas do novo atacante atleticano, que foi revelado por Vitória (BA) e fez sucesso no Japão, em Portugal, na Rússia e na China.

Com mais de 50 convocações para a Seleção Brasileira, Hulk vestiu a camisa amarela pela última vez na Copa América Centenário, em 2016. Pelo Brasil, o atleta foi campeão da Copa das Confederações de 2013 e disputou a Copa do Mundo de 2014.

Campeão da Liga Europa da UEFA na temporada 2010-11, pelo Porto, o atacante conquistou vários títulos por onde passou, tendo sido campeão português, campeão russo e campeão chinês.

Hulk estava no Shanghai SIPG, da China, onde foi campeão nacional e também conquistou a Supercopa da China, além de ter feito parte da seleção do Campeonato Chinês em 2017 e 2018 e da seleção da Liga dos Campeões da Ásia, em 2017.

FICHA DO ATLETA

Nome: Givanildo Vieira de SouzaApelido: HulkPosição: AtacanteDados de nascimento: 25/07/86 (34 anos)Naturalidade: Campina Grande - PB

Carreira

2004-2005: Vitória-BA2006-2008: Kawasaki Frontale (JAP)2006: Consadole Sapporo (JAP)2007-2008: Tóquio Verdy(JAP) 2008-2012: Porto (POR)2012-2016: Zenit (RÚS)2016-2020: Shanghai SIPG (CHI)2021: ATLÉTICO

Títulos

2005: Campeonato Baiano2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13 - Campeonato Português2008-09, 2009-10, 2010-11: Taça de Portugal2008-09, 2009-10, 2010-11: Supertaça de Portugal2010-11: Liga Europa da UEFA2014-15: Campeonato Russo2015-16: Copa da Rússia2015: Supercopa da Rússia2018: Campeonato Chinês2019: Supercopa da China

Título pela Seleção Brasileira

2013: Campeão da Copa das Confederações FIFA

Prêmios Individuais

Artilheiro do Campeonato Português: 2010-11 (23 gols)Revelação da Ano do Campeonato Português: 2008-09Futebolista do Ano do Campeonato Português: 2010-11Seleção da Super Liga Chinesa: 2017, 2018Seleção da Liga dos Campeões da AFC: 2017