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VÍDEO: Goleiro marca gol de tiro de meta e quebra recorde mundial de maior distância

Em jogo da quarta divisão do Inglês, Tom King, do Newport County, chuta a 96 metros de distância da baliza oposta e entra para o Livro dos Recordes...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 11:01

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 11:01

Crédito: Divulgação/Newport County
Gol de goleiro já é algo que chama atenção. Quando é um gol de tiro de meta então, o feito se torna ainda mais impressionante. E foi o que fez o goleiro Tom King, do Newport County, na última terça-feira. Como se não bastasse, o lance quebrou o recorde mundial de gol mais distante na história do futebol: 96,01 metros.
+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!O lance inusitado (veja no vídeo acima) ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Cheltenham Town, válida pela quarta divisão da Inglaterra, e abriu o placar para o Newport County. No fim da etapa inicial, o time adversário empatou e definiu o placar de 1 a 1.
+ Confira a tabela completa do Campeonato InglêsA página oficial do Guinness Book, tradicional coletânea de recordes internacionais, reconheceu o recorde quebrado por Tom King. O marco anterior era do goleiro bósnio Asmir Begovic, então no Stoke City, que marcou contra o Southampton a 91,9 metros de distância, em 2013.
- Parabéns ao goleiro do Newport County Tom King, que estabeleceu um novo recorde para o gol mais longo de futebol com 96,01 metros! - disse a página do Guinness Book.

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