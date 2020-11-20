VÍDEO: Fernandinho fala sobre importância da igualdade racial e relembra episódios sofridos por ele

No Dia da Consciência Negra, o volante Fernandinho desabafou em entrevista ao Manchester City. Além de falar sobre a importância de não haver distinção de raça, o brasileiro relatou episódios de racismo velado que sofreu ao longo da vida e relembrou como lidou com os casos de abuso racial que viveu após a Copa do Mundo de 2018. Confira na íntegra no vídeo acima.
- Para a sociedade brasileira e a comunidade negra do país é um dia importante, para relembrar às pessoas que a igualdade racial precisa ser respeitada. Somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém.
Revelado pelo Athletico-PR, Fernandinho deixou o Brasil em 2005 e se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após oito temporadas no clube, ele foi contratado pelo Manchester City, em 2013. Hoje é o brasileiro com o maior número de partidas oficiais pelo clube inglês, com 320 no total.