VÍDEO: Entrou na roda! Salah erra passe e vai para o meio do Bobinho

Em clima descontraído, o Liverpool segue a preparação para a volta do Campeonato Inglês, onde o time está perto de conquistar o título depois de 30 anos de jejum. E em momento de brincadeira, os atletas dos Reds brincaram com a famosa roda de bobo. O atacante Salah errou passe e foi para o meio do círculo. (Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisVÍDEO: Manchester City treina pesado de olho na volta do InglêsVÍDEO: Em futevôlei com companheiros de Real Madrid, Marcelo acerta linda bicicletaBuscando se manter seguro na terceira colocação, Braga viaja para enfrentar o Santa Clara E MAIS: