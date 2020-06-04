Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

VÍDEO: Entrou na roda! Salah erra passe e vai para o meio do Bobinho

Liverpool está treinando visando o título da Premier League, que será o primeiro do clube na era moderna do Campeonato Inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 18:20

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:20

Em clima descontraído, o Liverpool segue a preparação para a volta do Campeonato Inglês, onde o time está perto de conquistar o título depois de 30 anos de jejum. E em momento de brincadeira, os atletas dos Reds brincaram com a famosa roda de bobo. O atacante Salah errou passe e foi para o meio do círculo. (Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisVÍDEO: Manchester City treina pesado de olho na volta do InglêsVÍDEO: Em futevôlei com companheiros de Real Madrid, Marcelo acerta linda bicicletaBuscando se manter seguro na terceira colocação, Braga viaja para enfrentar o Santa Clara E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados