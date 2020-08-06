VÍDEO: Conversa com Everton e 'assédio' de Jesus são comentados por Renato após o Gre-Nal

Depois de confirmado o título do returno e a vaga na decisão do Gauchão, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, falou em entrevista coletiva sobre um dos assuntos mais comentados em relação ao mercado de transferências que se aproxima: a possível ida de Everton para o Benfica.

Segundo Renato, houve uma conversa bastante franca entre ele e o camisa 11 do Tricolor para que o atacante tivesse tranquilidade que, no momento certo, a transação se concluiria naturalmente.Outro ponto que foi abordado pelo treinador da equipe gremista tratou da forma como o seu jogador teria sido abordado de acordo com a informação passada pelo jornalista Diogo Olivier em relação a uma ligação feita por Jorge Jesus, atualmente no Benfica, para convencer Cebolinha a ir para Portugal.