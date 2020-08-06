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VÍDEO: Conversa com Everton e 'assédio' de Jesus são comentados por Renato após o Gre-Nal

Treinador do Grêmio argumento ter tentado tranquilizar atacante sobre transferência iminente e reclamou de ligação do técnico português para Cebolinha...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 10:53

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:53

Depois de confirmado o título do returno e a vaga na decisão do Gauchão, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, falou em entrevista coletiva sobre um dos assuntos mais comentados em relação ao mercado de transferências que se aproxima: a possível ida de Everton para o Benfica.
Segundo Renato, houve uma conversa bastante franca entre ele e o camisa 11 do Tricolor para que o atacante tivesse tranquilidade que, no momento certo, a transação se concluiria naturalmente.Outro ponto que foi abordado pelo treinador da equipe gremista tratou da forma como o seu jogador teria sido abordado de acordo com a informação passada pelo jornalista Diogo Olivier em relação a uma ligação feita por Jorge Jesus, atualmente no Benfica, para convencer Cebolinha a ir para Portugal.

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