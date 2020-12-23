Vídeo: Com primeiro gol de Paquetá pelo Lyon, equipe vence e assume liderança no Francês

Com um gol do meia Lucas Paquetá, o primeiro do jogador com a camisa do Lyon, a equipe fecha o ano de 2020 em grande fase e assume a liderança do Campeonato Francês. Nesta quarta-feira (23/12), o time venceu o Nantes por 3 a 0 e trocou de posição com o Lille na tabela, graças ao melhor saldo de gols, ambos com 36 pontos. O PSG vem logo atrás, com 35.Desde que chegou à França, contratado junto ao Milan, Paquetá ainda não sabe o que é derrota pelo Lyon. Em 11 jogos, venceu nove e empatou dois. Hoje, justamente quando marcou seu primeiro gol, a equipe ainda passou a ser protagonista do campeonato. E resolveu a partida no primeiro tempo, com gols de Ekambi, logo aos 4 minutos, Kadewere, aos 37, e Paquetá, já aos 44, aproveitando passe do próprio Kadewere dentro da área.