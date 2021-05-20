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futebol

Vidal vê Série B equilibrada, mas confia em boa campanha do Brasil de Pelotas

Lateral-direito já disputou a competição duas vezes e comentou o que espera para esse ano...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:54
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
A oito dias da estreia na Série B do Brasileiro de 2021 contra o Londrina no estádio Bento Freitas, o lateral-direito Vidal fala com otimismo a respeito das possibilidades do Brasil de Pelotas na competição. Com a experiência de já ter disputado duas vezes o campeonato, o defensor destaca um peculiaridade da edição deste ano.
- A Série B de 2021 contará com várias equipes que estão acostumadas a jogar a Série A. Se por um lado isso torna a competição mais dura, por outro aumenta ainda mais a motivação dos outros times. Como ficou provado em 2020, conseguir o acesso é algo bastante difícil. Conhecemos o campeonato e temos um bom grupo. Estamos confiantes - disse.
Vidal jogou a Série B nas temporadas 2017 e 2018 com a camisa do Juventude. Em 2020 estava no Goiás, que disputava a Série A. Com 24 anos, o jogador espera retornar à elite do futebol brasileiro junto com a equipe xavante.
- Desejamos realizar uma grande campanha e levar o Brasil de volta à Série A. Não encontraremos nenhuma facilidade, mas a meta é exclusivamente essa e é atrás dela que iremos - definiu.

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