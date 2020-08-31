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Vidal tenta rescindir contrato com o Barcelona para acertar com a Inter

Volante chileno de 33 anos pode voltar à Itália e reencontrar técnico Antonio Conte...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 16:55
Crédito: Lluis Gene / AFP
O volante Arturo Vidal pode deixar o Barcelona para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista em notícias do mercado de transferência, da "Sky Sport Italia", os agentes do atleta tentam a rescisão de contrato com o clube espanhol.Ainda de acordo com o repórter, a Inter de Milão, da Itália, é quem deseja contratar o chileno de 33 anos. A chegada do jogador é um pedido espacial do técnico Antonio Conte, que trabalhou junto com Vidal na época de Juventus.
Na última temporada, Vidal fez 43 partidas pelo Barcelona. O atleta marcou oito gols e deu três assistências. Seu contrato com o time do Camp Nou vai até junho de 2021.

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