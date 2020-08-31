Vidal tenta rescindir contrato com o Barcelona para acertar com a Inter

O volante Arturo Vidal pode deixar o Barcelona para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista em notícias do mercado de transferência, da "Sky Sport Italia", os agentes do atleta tentam a rescisão de contrato com o clube espanhol.Ainda de acordo com o repórter, a Inter de Milão, da Itália, é quem deseja contratar o chileno de 33 anos. A chegada do jogador é um pedido espacial do técnico Antonio Conte, que trabalhou junto com Vidal na época de Juventus.