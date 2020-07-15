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futebol

Vidal se diz otimista sobre as possibilidades do Goiás no Brasileirão

Lateral-direito afirma que uma das metas é conseguir vaga em competição continental...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 23:46

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 23:46

Crédito: Heber Gomes/Arquivo pessoal do jogador
Décimo colocado no último Brasileirão, o Goiás busca em 2020 não apenas se manter na elite do futebol do país, mas obter uma posição ainda mais destacada. Presente na Série A por cinco vezes na última década, o clube do Centro-Oeste luta para reviver o ótimo início de século, quando entre 2001 e 2010 disputou todas as edições da primeira divisão nacional. Contratado pelo Esmeraldino para esta temporada, o lateral-direito Vidal fala a respeito das metas da equipe na competição.
- Iniciaremos o Campeonato Brasileiro focados em objetivos compatíveis com a grandeza do clube. Alcançar uma colocação superior ao décimo lugar de 2019 é um deles, mas não o único. Sonhamos em levar o Goiás pela décima vez à disputa de um torneio continental. São metas absolutamente plausíveis - declarou.
Eliminado pelo Sol de América na primeira fase da Copa Sul-Americana deste ano, o Goiás foi vice-campeão do torneio há exatas dez temporadas. Na oportunidade o time verde eliminou os gigantes Grêmio, Peñarol e Palmeiras antes de se defrontar com o poderoso Independiente da Argentina na decisão, quando acabou derrotado nos pênaltis após dois jogos. Ciente do passado da agremiação que defende, Vidal fala da relação que vem sendo construída entre ele o Goiás desde a sua chegada.
- Vejo como essencial para o sucesso de um atleta numa nova equipe, ele procurar se inteirar ao máximo sobre a instituição. Sempre respeitei e admirei muito o Goiás e tenho enorme orgulho de hoje vestir essa camisa. Desejo marcar o meu nome aqui - encerrou.

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