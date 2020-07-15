Vidal se diz otimista sobre as possibilidades do Goiás no Brasileirão

Crédito: Heber Gomes/Arquivo pessoal do jogador

Décimo colocado no último Brasileirão, o Goiás busca em 2020 não apenas se manter na elite do futebol do país, mas obter uma posição ainda mais destacada. Presente na Série A por cinco vezes na última década, o clube do Centro-Oeste luta para reviver o ótimo início de século, quando entre 2001 e 2010 disputou todas as edições da primeira divisão nacional. Contratado pelo Esmeraldino para esta temporada, o lateral-direito Vidal fala a respeito das metas da equipe na competição.

- Iniciaremos o Campeonato Brasileiro focados em objetivos compatíveis com a grandeza do clube. Alcançar uma colocação superior ao décimo lugar de 2019 é um deles, mas não o único. Sonhamos em levar o Goiás pela décima vez à disputa de um torneio continental. São metas absolutamente plausíveis - declarou.

Eliminado pelo Sol de América na primeira fase da Copa Sul-Americana deste ano, o Goiás foi vice-campeão do torneio há exatas dez temporadas. Na oportunidade o time verde eliminou os gigantes Grêmio, Peñarol e Palmeiras antes de se defrontar com o poderoso Independiente da Argentina na decisão, quando acabou derrotado nos pênaltis após dois jogos. Ciente do passado da agremiação que defende, Vidal fala da relação que vem sendo construída entre ele o Goiás desde a sua chegada.