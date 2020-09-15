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Vidal se despede de companheiros no Barcelona e saída está perto de ser confirmada

Chileno não treina com demais jogadores, recolhe pertences e saída será anunciada em breve. Inter de Milão, da Itália, deve ser o destino do jogador...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:47

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 12:47
Crédito: Lluis Gene / AFP
O chileno Arturo Vidal está perto de deixar o Barcelona. De acordo com informações da imprensa espanhola, o volante foi ao centro de treinamentos da equipe catalã nesta terça-ferira, mas não treinou com os demais companheiros.
Vidal foi às instalações do clube para acertar os últimos detalhes de sua saída, que deve ser confirmada em breve, e também para recolher seus pertences e se despedir dos companheiros. O jogador já não havia participado do amistoso de pré-temporada no último fim de semana.
O futuro de Vidal deve ser na Inter de Milão, junto com o técnico Antonio Conte. O treinador comandou o atleta na época de Juventus e é grande admirador do jogador. O atleta tinha contrato com o Barcelona até o fim da atual temporada, em julho de 2021.

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