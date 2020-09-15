Vidal se despede de companheiros no Barcelona e saída está perto de ser confirmada

Crédito: Lluis Gene / AFP

O chileno Arturo Vidal está perto de deixar o Barcelona. De acordo com informações da imprensa espanhola, o volante foi ao centro de treinamentos da equipe catalã nesta terça-ferira, mas não treinou com os demais companheiros.

Vidal foi às instalações do clube para acertar os últimos detalhes de sua saída, que deve ser confirmada em breve, e também para recolher seus pertences e se despedir dos companheiros. O jogador já não havia participado do amistoso de pré-temporada no último fim de semana.