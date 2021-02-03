Vidal reclama de substituição, e Conte dispara: 'Eu tomo as decisões'

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP

Não foi apenas Cristiano Ronaldo que reclamou de ser substituído no jogo entre Inter de Milão e Juventus, pela semifinal da Copa da Itália. O meio-campista Arturo Vidal, que também deixou o campo no decorrer da partida, não gostou nada da mudança do técnico Antonio Conte.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo a imprensa italiana, Vidal esbravejou as palavras "sempre o 22, sempre o 22" quando viu a placa anunciando a substituição. O número em questão é o que o chileno usa. O atleta saiu aos 27 minutos do segundo tempo para a entrada de Eriksen.

Após a partida, em entrevista à "Sky Sport", o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, justificou a alteração e disse que ele é quem comanda a equipe Nerazzurri. O treinador ainda disse que não presta atenção nas reclamações dos atletas.

- Quando substituo os jogadores, não presto atenção às suas reações. Eu tomo as decisões e os jogadores têm de aceitá-las e é isso - disse Antonio Conte.

+ Qual era a dupla de ataque do seu time há dez anos? Relembre parcerias