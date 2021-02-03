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futebol

Vidal reclama de substituição, e Conte dispara: 'Eu tomo as decisões'

Jogador da Inter de Milão disse que sempre é substituído em jogos da Nerazzurri, mas treinador afirma que atletas precisam aceitar suas decisões ao longo da partida...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 16:26

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:26

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Não foi apenas Cristiano Ronaldo que reclamou de ser substituído no jogo entre Inter de Milão e Juventus, pela semifinal da Copa da Itália. O meio-campista Arturo Vidal, que também deixou o campo no decorrer da partida, não gostou nada da mudança do técnico Antonio Conte.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo a imprensa italiana, Vidal esbravejou as palavras "sempre o 22, sempre o 22" quando viu a placa anunciando a substituição. O número em questão é o que o chileno usa. O atleta saiu aos 27 minutos do segundo tempo para a entrada de Eriksen.
Após a partida, em entrevista à "Sky Sport", o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, justificou a alteração e disse que ele é quem comanda a equipe Nerazzurri. O treinador ainda disse que não presta atenção nas reclamações dos atletas.
- Quando substituo os jogadores, não presto atenção às suas reações. Eu tomo as decisões e os jogadores têm de aceitá-las e é isso - disse Antonio Conte.
+ Qual era a dupla de ataque do seu time há dez anos? Relembre parcerias
A Inter de Milão decide a vaga com a Juventus na semifinal da Copa da Itália na próxima terça-feira, em Turim. O chileno Arturo Vidal, entretanto, não estará à disposição de Conte, uma vez que levou cartão amarelo no jogo de ida e está suspenso para a volta.

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