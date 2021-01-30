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futebol

Vidal fala sobre classificação do Goiás a reta final do estadual

Lateral-direito exaltou que o momento é de pensar unicamente na busca pela taça sem dar maior atenção ao acúmulo de partidas no apertado calendário...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 12:15

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 12:15

Crédito: Lateral fez seis partidas na temporada 2020 com a camisa do Verdão (Divulgação
O Goiás venceu o Goianésia por 3 a 2 na última quinta-feira (28) pela rodada derradeira na primeira fase do Campeonato Goiano e, dessa forma, assegurou a vice-liderança na etapa. > Confira a classificação da primeira fase no Campeonato GoianoTitular na partida em questão, o lateral-direito Vidal falou sobre a importância do resultado dentro da competição:
- Com o segundo lugar garantimos vantagem nas próximas fases e isso é sempre fundamental. O estadual é um torneio tradicional, importante e iremos nos esforçar ao máximo para conquistá-lo uma vez mais para o Goiás.
Nas quartas de final, o Esmeraldino enfrentará a Aparecidense, equipe que terminou a fase inicial na sétima posição. A vaga na semifinal será decidida em jogo único, a ser realizado na próxima quarta-feira (3).
Para Vidal, superar o prejuízo causado pelo grande intervalo entre os confrontos será essencial visando aumentar as possibilidades do Verdão se sagrar campeão do Goianão:
- Em razão da pandemia o Goiano foi interrompido em Março e retornou apenas dia 13. Jogamos ontem, duas semanas depois e voltaremos a campo na quarta que vem. É momento de superar qualquer obstáculo e focar exclusivamente no título.

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