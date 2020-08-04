Vidal fala de parte física e projeta estreia do Goiás no Brasileirão

Crédito: Vidal projetou estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro (Divulgação/Assessoria do jogador

Há menos de uma semana da estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo em Goiânia, o lateral-direito Vidal demonstra ânimo com o início da principal competição nacional. Autor da jogada que acabou por originar o gol da vitória da equipe no amistoso com o Capital há duas semanas, o atleta não atuou na derrota para o Cuiabá no último sábado, mas terá condições de ser relacionado para o jogo de domingo. Vidal fala sobre a sua evolução durante os treinamentos preparatórios do clube esmeraldino.

- Quando retornamos após várias semanas apenas mantendo a forma em casa, praticamente iniciamos uma nova pré-temporada. Os aspectos técnico, físico, mental e o próprio entrosamento vão evoluindo naturalmente. Nessas últimas duas semanas atingi um ótimo nível e fico feliz que isso tenha ocorrido justamente às vésperas de estrearmos no Brasileirão - afirmou.

Nas duas rodadas seguintes à primeira partida, o clube goiano visitará Athletico-PR e Palmeiras, respetivamente o atual campeão da Copa do Brasil e o terceiro colocado do último Campeonato Brasileiro. Segundo Vidal, as duas "pedreiras" logo na sequência não aumentam a obrigação de seu time derrotar o tricolor paulista no próximo domingo.