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futebol

Vidal fala de parte física e projeta estreia do Goiás no Brasileirão

Lateral se diz em ótimo nível fisicamente após a paralisação do futebol por causa da pandemia de Covid-19. Jogador classifica jogo contra o São Paulo como 'árdua tarefa'...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 21:40

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 21:40

Crédito: Vidal projetou estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro (Divulgação/Assessoria do jogador
Há menos de uma semana da estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo em Goiânia, o lateral-direito Vidal demonstra ânimo com o início da principal competição nacional. Autor da jogada que acabou por originar o gol da vitória da equipe no amistoso com o Capital há duas semanas, o atleta não atuou na derrota para o Cuiabá no último sábado, mas terá condições de ser relacionado para o jogo de domingo. Vidal fala sobre a sua evolução durante os treinamentos preparatórios do clube esmeraldino.
- Quando retornamos após várias semanas apenas mantendo a forma em casa, praticamente iniciamos uma nova pré-temporada. Os aspectos técnico, físico, mental e o próprio entrosamento vão evoluindo naturalmente. Nessas últimas duas semanas atingi um ótimo nível e fico feliz que isso tenha ocorrido justamente às vésperas de estrearmos no Brasileirão - afirmou.
Nas duas rodadas seguintes à primeira partida, o clube goiano visitará Athletico-PR e Palmeiras, respetivamente o atual campeão da Copa do Brasil e o terceiro colocado do último Campeonato Brasileiro. Segundo Vidal, as duas "pedreiras" logo na sequência não aumentam a obrigação de seu time derrotar o tricolor paulista no próximo domingo.
- Enfrentar o São Paulo é sempre uma árdua tarefa, não devemos tornar isso algo ainda mais complexo. Os três pontos que estarão em jogo para nós na Serrinha, também estarão na Arena da Baixada e na Arena Palmeiras. Não haverá torcedores nos estádios até segunda ordem, logo, a relevância do mando de campo é inegavelmente menor nessas condições - concluiu.

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