futebol

Vidal está próximo de se tornar jogador da Inter de Milão

Negociação entre o clube italiano, Barcelona e representantes do jogador está em fase final. Chileno pode ser anunciado pela nova equipe ainda nesta segunda-feira...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 11:28

Crédito: Lluis Gene/AFP
Arturo Vidal está próximo de romper vínculo com o Barcelona e se tornar jogador da Inter de Milão, segundo a imprensa catalã. As negociações entre os clubes e os representantes do meio-campista chileno estão no final e ainda nesta segunda-feira o clube italiano pode anunciar o reforço. O veterano deve renunciar o recebimento do salário do seu último ano como atleta blaugrana.Com contrato até 2021 e fora dos planos do técnico Ronald Koeman, a Inter, que tentou a contratação do jogador em janeiro, voltou a aparecer no radar e deve pagar um valor simbólico, semelhante ao que o Sevilla fez com Rakitic, para concluir a transferência. O chileno é nome de desejo do treinador Antonio Conte.
Ainda não se sabe se Vidal irá treinar com o grupo culé nesta tarde ou se irá ao Centro de Treinamento apenas para se despedir dos companheiros. Aos 33 anos, o meia irá se reencontrar com Conte, com quem trabalhou no período em que esteve na Juventus por três temporadas.

