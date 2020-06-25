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Vidal está confiante que Barça possa ganhar títulos nesta reta final

Chileno acredita que clube possa ser campeão do Espanhol e disse que gosta do novo formato da Liga dos Campeões, que será disputada em agosto, com partidas únicas...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 13:29

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 13:29

Crédito: AFP
Apesar de estar atrás do Real Madrid na tabela de classificação e faltando apenas sete partidas, Arturo Vidal acredita que o Barcelona tem condições de levantar o caneco no final da temporada. Em entrevista à “FOX Sports”, o chileno revelou qual o segredo do elenco para que continue brigando até o final.
- Temos condições de vencermos o Espanhol. Uma das chaves é o bom ambiente na equipe. Fizemos uma boa amizade e isso ajuda no campo. É muito importante porque isso se reflete. Estou feliz.
O meio-campista também comentou sobre o novo formato da Liga dos Campeões que será disputada em agosto. Os culés ainda precisam resolver o duelo pelas oitavas de final, contra o Napoli, mas caso passe de fase, sabe que as partidas serão em jogos únicos.
- Esses encontros em que você joga tudo são os que eu mais gosto. Quero ser importante nessas partidas. Como os jogos são mais seguidos, temos que aproveitar ao máximo o tempo que teremos para chegar ao próximo encontro da melhor maneira possível.
Vencer as duas competições é difícil para qualquer clube, mas os blaugranas seguem com o sonho vivo. No Campeonato Espanhol, a equipe está com o mesmo número de pontos que o Real Madrid e espera por um tropeço rival. Já na competição continental, o time deve fazer o dever de casa e aguardar o sorteio das quartas de final para depois focar no duelo.E MAIS:Jurgen Klopp brinca com Guardiola após goleada do LiverpoolFaltam detalhes para Arthur ser anunciado pela JuventusVinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real MadridJérémy Mathieu sofre grave lesão e decide se aposentar aos 36 anos E MAIS:

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