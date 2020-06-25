Vidal está confiante que Barça possa ganhar títulos nesta reta final

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Apesar de estar atrás do Real Madrid na tabela de classificação e faltando apenas sete partidas, Arturo Vidal acredita que o Barcelona tem condições de levantar o caneco no final da temporada. Em entrevista à “FOX Sports”, o chileno revelou qual o segredo do elenco para que continue brigando até o final.

- Temos condições de vencermos o Espanhol. Uma das chaves é o bom ambiente na equipe. Fizemos uma boa amizade e isso ajuda no campo. É muito importante porque isso se reflete. Estou feliz.

O meio-campista também comentou sobre o novo formato da Liga dos Campeões que será disputada em agosto. Os culés ainda precisam resolver o duelo pelas oitavas de final, contra o Napoli, mas caso passe de fase, sabe que as partidas serão em jogos únicos.

- Esses encontros em que você joga tudo são os que eu mais gosto. Quero ser importante nessas partidas. Como os jogos são mais seguidos, temos que aproveitar ao máximo o tempo que teremos para chegar ao próximo encontro da melhor maneira possível.