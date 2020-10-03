Vidal destaca produção ofensiva do Goiás no Campeonato Brasileiro

Crédito: Heber Gomes/Arquivo pessoal do jogador

Sem perder há três rodadas, o Goiás recebe o Santos neste domingo buscando sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. Com seis gols marcados nas últimas três partidas, o Esmeraldino não saiu de campo uma única vez sem balançar as redes rivais nesta edição do Brasileirão. O lateral-direito Vidal valorizou o feito do time.

- Um sistema defensivo seguro sempre proporciona tranquilidade à equipe, pois praticamente garante um empate no placar. Em contrapartida, um ataque eficiente também dá confiança ao time como um todo, já que dificilmente deixa de furar as defesas adversárias. O fato de marcarmos em todos os jogos da competição é um dado muito relevante - declarou.

Com três partidas a menos, a equipe do Centro-Oeste espera dar um salto na classificação ao se igualar aos seus concorrentes. Segundo o defensor, a colocação ruim incomoda, no entanto é necessário ter tranquilidade para sair da situação desfavorável.