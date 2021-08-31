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Vidal crê em poder de reação do Brasil de Pelotas na Série B e projeta partida contra o Vasco

Lateral-direito diz que vitória sobre Cruz-Maltino seria fundamental para arrancada do time...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 23:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 23:41
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O Brasil de Pelotas deixou a lanterna da Série B do Brasileiro na última rodada após empatar com o Remo no interior gaúcho. Lateral-direito titular da equipe, Vidal mantém a esperança do time reagir no campeonato.
- A Série B é extremamente disputada e equilibrada. No entanto, com uma boa sequência de resultados, é possível dar um salto na classificação. Restam 17 partidas pela frente, nenhuma pode ser considerada fácil, mas depende de nós aumentar nossas chances de êxito nelas - disse.
E a primeira delas será contra o Vasco na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro. 10º colocado, o clube carioca venceu a Ponte Preta no último domingo após três derrotas na competição. Para Vidal, um triunfo sobre os vascaínos fora de casa seria essencial para alavancar a campanha do Brasil na Série B.
- Enfrentar o Vasco é sempre difícil, especialmente no Rio. Eles certamente jogarão pra cima e caberá a nós utilizar esse fator a nosso favor. Essa vitória seria fundamental pra gente - finalizou.

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