Vidal crê em poder de reação do Brasil de Pelotas na Série B e projeta partida contra o Vasco

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O Brasil de Pelotas deixou a lanterna da Série B do Brasileiro na última rodada após empatar com o Remo no interior gaúcho. Lateral-direito titular da equipe, Vidal mantém a esperança do time reagir no campeonato.

- A Série B é extremamente disputada e equilibrada. No entanto, com uma boa sequência de resultados, é possível dar um salto na classificação. Restam 17 partidas pela frente, nenhuma pode ser considerada fácil, mas depende de nós aumentar nossas chances de êxito nelas - disse.

E a primeira delas será contra o Vasco na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro. 10º colocado, o clube carioca venceu a Ponte Preta no último domingo após três derrotas na competição. Para Vidal, um triunfo sobre os vascaínos fora de casa seria essencial para alavancar a campanha do Brasil na Série B.