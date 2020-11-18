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futebol

Vidal crê em mais oportunidades no Goiás com novo treinador

Lateral diz que está tranquilo e pode ser muito útil ao time no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 19:36

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 19:36

Crédito: Vidal espera mais chances com a camisa do Goiás na temporada (Divulgação/Assessoria do jogador
Toda troca no comando de uma equipe gera renovação na disputa pela titularidade. Com a confirmação de Augusto César como novo técnico do Goiás, o lateral-direito Vidal acredita que as possibilidades dele passar a ter mais oportunidades podem aumentar.
- Cada treinador tem sua filosofia de trabalho, suas preferências. Tenho certeza que posso ser extremamente útil ao Goiás e ajudá-lo a sair deste momento difícil. Que possamos iniciar essa reação o mais rápido possível - declarou.
Titular absoluto do Juventude em 2019, Vidal chegou ao Esmeraldino no início da atual temporada e começou o Campeonato Goiano no time principal. Para o gaúcho, independente da fase vivida, o essencial é seguir determinado.
- Garra e determinação são aspectos que mantenho sempre. O futebol é assim, estamos acostumados, mas é fundamental seguirmos tranquilos e equilibrados, pois a qualquer instante o panorama pode mudar - concluiu.

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