Vidal crê em mais oportunidades no Goiás com novo treinador

Crédito: Vidal espera mais chances com a camisa do Goiás na temporada (Divulgação/Assessoria do jogador

Toda troca no comando de uma equipe gera renovação na disputa pela titularidade. Com a confirmação de Augusto César como novo técnico do Goiás, o lateral-direito Vidal acredita que as possibilidades dele passar a ter mais oportunidades podem aumentar.

- Cada treinador tem sua filosofia de trabalho, suas preferências. Tenho certeza que posso ser extremamente útil ao Goiás e ajudá-lo a sair deste momento difícil. Que possamos iniciar essa reação o mais rápido possível - declarou.

Titular absoluto do Juventude em 2019, Vidal chegou ao Esmeraldino no início da atual temporada e começou o Campeonato Goiano no time principal. Para o gaúcho, independente da fase vivida, o essencial é seguir determinado.