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Vidal aprova sua estreia pelo Brasil de Pelotas: 'A vontade era grande'

Lateral-direito entrou no segundo tempo do jogo contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 19:58

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 19:58
Crédito: reprodução/site Brasil de Pelotas
O empate em 0 a 0 entre Brasil de Pelotas e Caxias no último sábado que marcou a estreia do lateral-direito Vidal com a camisa xavante teve um gostinho especial para o ex-jogador do Goiás. Apesar de ter entrado, conforme o previsto, apenas na metade da segunda etapa da partida válida pelo Gauchão, o defensor garante que aproveitou cada momento em campo.
- A vontade de estrear era realmente muito grande. Não via a hora de voltar a atuar, poder disputar um jogo oficial novamente e claro, defender o Brasil pela primeira vez. O resultado acabou não sendo o que objetivávamos, especialmente por estarmos em casa, mas o jogo acabou tendo um sabor diferente mim. E gostei do meu desempenho - declarou.
Em oitavo lugar no torneio estadual, o clube de Pelotas visitará o São José, décimo, na próxima sexta. Para Vidal, o fato do Brasil ter pela frente mais um confronto fora de casa (contra o Novo Hamburgo) antes de receber o Internacional dia 4 de Abril não é motivo para preocupação.
- Sem dúvida alguma atuar duas vezes fora e em seguida enfrentar o Internacional é uma sequência dura. No entanto, é sempre bom destacar que ainda não há público nos estádios, logo a grande vantagem do mandante é não precisar viajar. Esperamos obter o máximo de pontos possíveis nesses três jogos, confiamos no nosso potencial - finalizou.

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