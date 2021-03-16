Vidal aprova sua estreia pelo Brasil de Pelotas: 'A vontade era grande'

Crédito: reprodução/site Brasil de Pelotas

O empate em 0 a 0 entre Brasil de Pelotas e Caxias no último sábado que marcou a estreia do lateral-direito Vidal com a camisa xavante teve um gostinho especial para o ex-jogador do Goiás. Apesar de ter entrado, conforme o previsto, apenas na metade da segunda etapa da partida válida pelo Gauchão, o defensor garante que aproveitou cada momento em campo.

- A vontade de estrear era realmente muito grande. Não via a hora de voltar a atuar, poder disputar um jogo oficial novamente e claro, defender o Brasil pela primeira vez. O resultado acabou não sendo o que objetivávamos, especialmente por estarmos em casa, mas o jogo acabou tendo um sabor diferente mim. E gostei do meu desempenho - declarou.

Em oitavo lugar no torneio estadual, o clube de Pelotas visitará o São José, décimo, na próxima sexta. Para Vidal, o fato do Brasil ter pela frente mais um confronto fora de casa (contra o Novo Hamburgo) antes de receber o Internacional dia 4 de Abril não é motivo para preocupação.