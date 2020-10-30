Vidal aposta no fator casa para a reação do Goiás no Brasileirão

Crédito: Vidal está confiante na recuperação do Goiás no Brasileiro (Divulgação/Assessoria do jogador

Com dois jogos a menos que boa parte de seus concorrentes, o Goiás se prepara para enfrentar o Vasco no próximo domingo em Goiânia com a esperança de encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro o mais próximo possível das equipes que estão fora da zona de rebaixamento. De acordo com o lateral-direito Vidal, triunfar dentro de casa é o primeiro passo para se iniciar uma reação na competição.

- A Série A é um campeonato extremamente competitivo, um dos mais equilibrados do mundo. Derrotarmos os adversários que vierem em Goiás nos enfrentarem será essencial para que possamos sair dessa situação. Seguiremos buscando pontuar fora, claro, mas se conseguirmos vencer em casa, teremos uma grande vantagem - disse.

As partidas atrasadas que o Goiás tem a cumprir são contra o São Paulo em casa e diante do Grêmio em Porto Alegre. Ainda sem data, os dois confrontos são sempre lembrados como possibilidades do clube obter vitórias e subir na classificação. Vidal espera que os jogos se realizem num momento em que a equipe já esteja numa fase melhor na competição.