Victor Sá comenta sobre possibilidade do Wolfsburg garantir vaga na próxima Champions League

A Bundesliga chegou na sua reta final e apesar do título já ser do Bayern de Munique, ainda tem muita coisa em disputa. No domingo (16), o terceiro colocado Wolfsburg, enfrenta o Leipzig, que é atualmente o vice-líder. Se vencer, os Lobos confirmam a sua participação na próxima edição da Champions League. O atacante Victor Sá, destacou a importância dessa partida.- Sabemos da importância desse jogo contra o Leipzig, estamos bem focados, porque a gente sabe que pode cravar a nossa vaga na Champions League na partida de domingo, então estamos muito focados. Nosso time já tem a experiência do ano passado, quando nós não conseguimos a vaga direta para a Europa League na última rodada, então já estamos bem preparados.
Além da vaga na Champions, a partida contra o Leipzig pode deixar mais uma disputa em aberto. Caso o Wolfsburg saia vitorioso do confronto, chegará a última rodada com chances de conquistar o vice-campeonato. Victor também falou sobre a briga pela segunda colocação, porém, destacou que o primeiro objetivo é garantir a classificação para a Champions.- Claro que ser segundo colocado de uma competição como a Bundesliga tem o seu peso e vai ser importante para gente. Sabemos que se vencermos o Leipzig, vamos encostar. Mas, o nosso foco hoje é a vaga para a Champions League. Se Deus quiser, vamos lá e buscar essa vitória para a gente poder confirmar essa vaga - concluiu o atacante da equipe alemã.