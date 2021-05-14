Victor Sá comenta sobre possibilidade do Wolfsburg garantir vaga na próxima Champions League

A Bundesliga chegou na sua reta final e apesar do título já ser do Bayern de Munique, ainda tem muita coisa em disputa. No domingo (16), o terceiro colocado Wolfsburg, enfrenta o Leipzig, que é atualmente o vice-líder. Se vencer, os Lobos confirmam a sua participação na próxima edição da Champions League. O atacante Victor Sá, destacou a importância dessa partida.- Sabemos da importância desse jogo contra o Leipzig, estamos bem focados, porque a gente sabe que pode cravar a nossa vaga na Champions League na partida de domingo, então estamos muito focados. Nosso time já tem a experiência do ano passado, quando nós não conseguimos a vaga direta para a Europa League na última rodada, então já estamos bem preparados.