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Victor Sá comemora primeiro título pelo Al Jazira: 'Muito especial'

Depois de conseguir o empate nos minutos finais com assistência do brasileiro, o Al Jazira sagrou-se campeão nos pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 19:41

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:41

Na tarde da última sexta-feira, o Al Jazira, equipe do brasileiro Victor Sá, conquistou o título da Supercopa dos Emirados Árabes. Essa, inclusive, foi a primeira vez que o clube levou a competição. Nesse sentido, o atacante não escondeu a felicidade ao falar sobre a conquista do título .> Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no Brasil- Estou muito feliz com essa conquista. Espero que seja a primeira de muitas com a camisa do Al Jazira. Para mim, é tudo muito especial, cheguei ao clube no início da temporada e já poder celebrar um título, é algo muito bom. É um momento lindo para o clube e toda a torcida - disse.
O título do Al Jazira, vale lembrar, veio de forma dramática. O time perdia a partida até os minutos finais, quando o próprio Victor Sá fez jogada individual e deu a assistência para o gol que empatou a partida em 1 a 1. Nos pênaltis, o Al Jazira venceu por 5 a 3.
- Foi um jogo muito duro, como toda decisão é. Pude, juntamente com todos os meus companheiros, fazer uma grande partida e ajudar na conquista do título. Agora vamos comemorar, mas sem esquecer o restante da temporada. Além do Mundial de Clubes, temos jogos importantes pela frente, então a meta é focar na sequência da temporada - concluiu.
Crédito: VictorSáfoipeçaimportantenotítulodoAlJazira(Foto:Divulgação/AlJazira

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