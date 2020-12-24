Victor Sá comemora gol e artilharia do Wolfsburg na Copa da Alemanha

Crédito: Divulgação/Wolfsburg

Nesta quarta-feira, o Wolfsburg enfrentou o Sandhausen, em partida válida pela segunda fase da Copa da Alemanha e venceu com facilidade, por 4 a 0. Um dos destaques da partida foi o brasileiro Victor Sá, que marcou um gol e deu assistência para mais um. Após se recuperar da Covid-19 e de uma lesão muscular, o atacante celebrou a boa atuação e os 90 minutos em campo.

+ Mustafi negocia com o Barcelona e Eriksen próximo de deixar a Inter… Veja o Dia do Mercado- Muito feliz em voltar a fazer gol. Depois de me recuperar de uma lesão no adutor, demorei um pouco pra voltar, também tive o período de recuperação do COVID-19. Mas estou muito feliz de poder voltar a jogar os 90 minutos, e também por ajudar a minha equipe a se classificar na competição.

Na Copa da Alemanha, Victor Sá é o vice-artilheiro da competição com três gols, e principal goleador da sua equipe. O futebol na Alemanha terá uma pausa e voltará apenas em 2021. Victor comemorou esse período de descanso e espera que a segunda metade da temporada seja ainda melhor.

- As expectativas são as melhores. Agora teremos um período de 10 dias sem jogos. Estamos em quarto na Bundesliga, conseguimos essa classificação para as oitavas de finais da Copa da Alemanha. Agora é descansar um pouco, aproveitar esse tempo com a família. Que o próximo ano seja muito abençoado pra nós todos - completou.