Victor Sá avalia preparação e projeta temporada do Wolfsburg: 'Grande expectativa'

Crédito: Site oficial Wolfsburg

Os clubes europeus já começaram a sua preparação para a temporada 2021/2022. O Wolfsburg, equipe do atacante brasileiro Victor Sá, já deu o seu pontapé inicial. Essa temporada será especial, os Lobos irão disputar novamente a Champions League. Victor Sá fez uma pequena projeção sobre a temporada e a importância da preparação para a adaptação ao trabalho do novo treinador.

Veja a tabela do Espanhol- A projeção para a temporada é a melhor possível. Estamos em uma grande expectativa para poder voltar a disputar a Champions League, sabemos da grandeza do campeonato. A gente vem fazendo uma preparação muito forte, treinando bastante, adaptando ao método de trabalho do Van Bommel - disse o brasileiro.

Na temporada passada, Victor Sá teve uma boa participação pelo Wolfsburg. O brasileiro participou de 27 jogos na temporada. Ao todo, Victor marcou 4 gols e deu mais 4 assistências para gols dos seus companheiros. Victor Sá falou sobre as dificuldades que o Wolfsburg deve enfrentar na temporada e que o elenco tem que estar preparado.