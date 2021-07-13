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Victor Sá avalia preparação e projeta temporada do Wolfsburg: 'Grande expectativa'

Atacante brasileiro busca volta à Champions League pelo clube alemão em grande estilo na nova temporada...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 18:47
Crédito: Site oficial Wolfsburg
Os clubes europeus já começaram a sua preparação para a temporada 2021/2022. O Wolfsburg, equipe do atacante brasileiro Victor Sá, já deu o seu pontapé inicial. Essa temporada será especial, os Lobos irão disputar novamente a Champions League. Victor Sá fez uma pequena projeção sobre a temporada e a importância da preparação para a adaptação ao trabalho do novo treinador.
Veja a tabela do Espanhol- A projeção para a temporada é a melhor possível. Estamos em uma grande expectativa para poder voltar a disputar a Champions League, sabemos da grandeza do campeonato. A gente vem fazendo uma preparação muito forte, treinando bastante, adaptando ao método de trabalho do Van Bommel - disse o brasileiro.
Na temporada passada, Victor Sá teve uma boa participação pelo Wolfsburg. O brasileiro participou de 27 jogos na temporada. Ao todo, Victor marcou 4 gols e deu mais 4 assistências para gols dos seus companheiros. Victor Sá falou sobre as dificuldades que o Wolfsburg deve enfrentar na temporada e que o elenco tem que estar preparado.
- Sabemos que vai ser uma temporada de muitos jogos, Champions, Bundesliga, Copa da Alemanha, então vai ser uma temporada muito corrida, o elenco vai precisar está todo pronto, todo mundo bem preparado, estamos esperando o sorteio da Champions League, mas continuamos totalmente focados na preparação, pois dia 8 já tem Copa da Alemanha e a gente precisa está pronto para esse início - concluiu.

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