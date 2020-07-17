Víctor Ruiz deixa o Besiktas por falta de pagamento durante a pandemia

Crédito: Reprodução / Instagram Besiktas

Nesta quinta, o zagueiro espanhol Víctor Ruiz deixou o Besiktas em virtude do não pagamento do salário durante a pandemia. O jogador, que assinou com o clube turco no ano passado, não aceitou a medida e será levado ao tribunal de arbitragem pela entidade de Istambul, capital da Turquia.

- Embora nosso clube tenha feito todos os pagamentos ao jogador de futebol Víctor Ruiz antes da pandemia completamente, ele não concordou em negociar os pagamentos correspondentes ao período da pandemia , nem qualquer conversa sobre o salário correspondente ao período de suspensão. da Liga, mas exigiu a cobrança antes do final da temporada - afirmou o Besiktas em comunicado oficial.