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futebol

Víctor Ruiz deixa o Besiktas por falta de pagamento durante a pandemia

Espanhol e diretoria do clube não entram em acordo e conflito será levado até às instâncias de arbitragem esportiva. Turcos consideram que ele quebrou o contrato unilateralmente...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 22:42

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 22:42

Crédito: Reprodução / Instagram Besiktas
Nesta quinta, o zagueiro espanhol Víctor Ruiz deixou o Besiktas em virtude do não pagamento do salário durante a pandemia. O jogador, que assinou com o clube turco no ano passado, não aceitou a medida e será levado ao tribunal de arbitragem pela entidade de Istambul, capital da Turquia.
- Embora nosso clube tenha feito todos os pagamentos ao jogador de futebol Víctor Ruiz antes da pandemia completamente, ele não concordou em negociar os pagamentos correspondentes ao período da pandemia , nem qualquer conversa sobre o salário correspondente ao período de suspensão. da Liga, mas exigiu a cobrança antes do final da temporada - afirmou o Besiktas em comunicado oficial.
Com a atitude do atleta, o clube considera que ele quebrou o contrato unilateralmente e o conflito será levado até às instâncias de arbitragem esportiva para defender seus interesses. O zagueiro, de de 31 anos, atuou por cinco temporadas no futebol espanhol, em clubes como Valência e Villarreal. Ele assinou com o Besiktas em agosto de 2019 e tinha contrato com o clube turco até 30 de junho de 2022 .

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