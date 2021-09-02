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Victor Ribeiro dá assistência e celebra boa estreia com a camisa do Leixões pela Liga Revelação

Atacante brasileiro chamou a atenção da equipe portuguesa após disputar o Campeonato Mineiro com a camisa do Coimbra...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 20:29

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 20:29
Crédito: Divulgação/Leixões
No último domingo (29), o atacante Victor Ribeiro estreou pelo Leixões, de Portugal, em uma partida válida pela Liga Revelação Sub-23. A equipe portuguesa venceu o Vitória SC por 1 a 0, com direito a assistência de Ribeiro, que foi fundamental para que o Leixões garantisse os três pontos.Com passagens pela categoria de base do Votuporanguense e do Coimbra, além de ter jogado pela equipe principal do Democrata-GV e do próprio Coimbra, Victor Ribeiro chamou a atenção do Leixões após a disputa do Campeonato Mineiro de 2021, onde foi um dos principais destaques da Laranja Mecânica, maneira como a equipe mineira é conhecida pelos torcedores.
-Estou muito feliz por ter feito uma boa estreia aqui em Portugal, não só pela assistência, mas principalmente por termos vencido o jogo, o que é fundamental para ir gerando confiança e entrosamento no elenco. Pude trabalhar bastante no meu processo de adaptação na pré-temporada e sinto que estou no caminho certo para fazer bons jogos aqui- comentou o atacante.
Por conta da Data FIFA, a equipe sub-23 do Leixões só retorna aos gramados no próximo dia 11. Na ocasião, vai enfrentar o Famalicão fora de casa pela Liga Revelação e conta com mais uma boa atuação de Victor Ribeiro para disparar na frente logo no começo da competição.
-Vamos usar essa pausa para acertar o que deu errado na estreia e corrigir alguns pontos que estamos falhando, para que possamos engatar uma boa sequência no começo do campeonato e buscarmos nossos principais objetivos na temporada- concluiu o brasileiro.

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