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Victor reconhece ansiedade no Galo em conquistar o Brasileiro, mas pede 'pés no chão' até o fim do campeonato

O ex-goleiro revelou como está o ambiente alvinegro, que está perto de encerrar um jejum de 50 anos sem o título nacional...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 20:44
O Atlético-MG tem mais de 90% de chances de conquistar o título Brasileiro, que não vem para o clube há 50 anos. Mas, o torcedor e os jogadores querem conter a ansiedade que cerca o clube neste momento, para evitar frustrações. Mesmo com uma campanha muito boa no momento, com 59 pontos, tendo perdido apenas dois, dos últimos 32 jogos disputados, o estilo mineiro desconfiado, impera no Galo. Esse discurso de cautela é corroborado pelo ex-jogador do time e gerente de futebol alvinegro, Victor. Ele revelou que há sim uma ansiedade em vencer nacional. No caso de Victor, seria uma vitória a mais em seu rico currículo, pois defendendo o Atlético ficou perto da conquista por duas vezes, em 2012 e 2015, quando o time mineiro foi vice-campeão. O Santo do Galo, contudo, espera que o elenco e comissão técnica mantenham os “pés no chão” para que o sonhado caneco vá para a galeria alvinegra. Confira nos vídeos o que disse Victor, que tamém relembrou conquista da Libertadores de 2013. Victor, agora gerente de futebol, relembrou os tempos da Libertadores de 2013, quando esteve ao lado de Réver, que ainda está no elenco alvinegro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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