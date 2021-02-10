Victor Paraíba volta ao Atlético-GO e espera grande ano no clube goiano

Crédito: É a segunda passagem de Victor Paraíba pelo Dragão (Divulgação / Atlético-GO

Após passagem pelo CSA, clube que foi revelado, o atacante Victor Paraíba está de volta ao Atlético-GO, agremiação que defendeu em 2019 por empréstimo e conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão. Feliz com o retorno, o jogador, comemorou a oportunidade de vestir a camisa do Dragão novamente.

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- Estou muito feliz por esse retorno ao Atlético, clube que tive a oportunidade de conquistar o acesso para a primeira divisão. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com títulos e boas atuações. Espero que os próximos anos sejam muito bons para todos aqui - disse o jogador.

VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOSegundo Paraíba, que só poderá atuar pelo clube em março, a meta é se preparar bem durante esse período.