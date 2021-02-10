Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Victor Paraíba volta ao Atlético-GO e espera grande ano no clube goiano

Atacante quer crescer de produção com o grupo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 17:21

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:21

Crédito: É a segunda passagem de Victor Paraíba pelo Dragão (Divulgação / Atlético-GO
Após passagem pelo CSA, clube que foi revelado, o atacante Victor Paraíba está de volta ao Atlético-GO, agremiação que defendeu em 2019 por empréstimo e conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão. Feliz com o retorno, o jogador, comemorou a oportunidade de vestir a camisa do Dragão novamente.
É Mundial? Veja títulos mundiais que os clubes brasileiros poderiam reivindicar
- Estou muito feliz por esse retorno ao Atlético, clube que tive a oportunidade de conquistar o acesso para a primeira divisão. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com títulos e boas atuações. Espero que os próximos anos sejam muito bons para todos aqui - disse o jogador.
VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOSegundo Paraíba, que só poderá atuar pelo clube em março, a meta é se preparar bem durante esse período.
- Vou trabalhar muito nas próximas semanas para estar voando baixo a partir do estadual. Estou muito focado nisso - revelou o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados