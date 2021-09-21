Victor Paraíba quer jogos intensos da Ferroviária contra o Esportivo-RS em fase decisiva da Série D do Brasileiro

Crédito: Divulgação / Ferroviária

O atacante Victor Paraíba, hoje na Ferroviária para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, quer a equipe paulista focada em fazer dois grandes jogos diante do Esportivo nas segunda fase do mata-mata. Para ele, a meta é passar de fase para manter vivo o sonho do acesso.

Será que é ela? Lembre outras camisas alternativas do Corinthians- O elenco sabe da importância de ter muita eficiência nestas partidas contra o Esportivo. Serão dois jogos muito complicados. Vamos procurar ter intensidade máxima para passarmos às quartas de final da competição. - disse o jogador.

VEJA O CHAVEAMENTO DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃO

Segundo Paraíba, o acesso é o objetivo de todos na Ferrinha.

- O acesso é um sonho de todos aqui. Precisamos continuar acreditando até o fim nisso. Cada jogo é uma final para todos. - concluiu.