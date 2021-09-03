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futebol

Victor Paraíba quer evolução com a Ferroviária na sequência da temporada

Atacante chegou motivado e comemorou bom momento no novo clube...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 18:10
Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, hoje na Ferroviária, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, falou sobre o desejo de crescimento com o clube paulista. Segundo o jogador, não faltará entrega da sua parte para fazer um ótimo segundo semestre em 2021.
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- Estou vivendo um ótimo momento aqui no clube e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito nos últimos meses. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais para ajudar o grupo nestas próximas semanas. - disse o jogador.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOSegundo Paraíba, a meta de todos no clube é manter a intensidade na temporada. A Ferroviária lidera o Grupo 6 da Série D com 32 pontos, nove a mais do que o Boa Esporte, segundo colocado.
- Estamos em um ritmo forte e crescendo no dia a dia. Agora é manter a intensidade para chegarmos aos objetivos que traçamos em 2021. - concluiu.
O próximo compromisso da Ferrinha na Série D do Campeonato Brasileiro é no domingo (5), às 16h, contra o Uberlândia.

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