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futebol

Victor Paraíba quer crescimento do Atlético-GO na sequência da temporada

Atacante quer crescer de produção com o grupo ao longo do restante do ano...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 20:43

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:43

Crédito: Divulgação/Atlético-GO
O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, pediu intensidade máxima do grupo na sequência desta atual temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão
- Nossa ideia é crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo vem trabalhando muito para que isso seja possível. Estamos no caminho certo. Vamos nos empenhar para evoluirmos nesta sequência de 2021 - disse.
Segundo Paraíba, sua meta é ganhar ainda mais espaço no grupo neste ano.
- Venho trabalhando muito no dia a dia para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou muito motivado para crescer com o elenco.
Nesta terça-feira, fora de casa, o Dragão enfrenta o Newell's Old Boys, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já no próximo domingo, a equipe estreia no Brasileirão contra o Corinthians, em São Paulo.

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