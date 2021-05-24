Victor Paraíba quer crescimento do Atlético-GO na sequência da temporada

Crédito: Divulgação/Atlético-GO

O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, pediu intensidade máxima do grupo na sequência desta atual temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Nossa ideia é crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo vem trabalhando muito para que isso seja possível. Estamos no caminho certo. Vamos nos empenhar para evoluirmos nesta sequência de 2021 - disse.

Segundo Paraíba, sua meta é ganhar ainda mais espaço no grupo neste ano.

- Venho trabalhando muito no dia a dia para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou muito motivado para crescer com o elenco.