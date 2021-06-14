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Victor Paraíba quer boa temporada na Ferroviária e brigando pelo acesso à Série B

Atacante destacou que não pode faltar entrega de todo o elenco em 2021...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 18:20
Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, ex-Atlético-GO, e hoje está na Ferroviária para a disputa da Série D do Brasileirão, falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com a equipe. Segundo ele, não faltará entrega da sua parte.- Estou motivado e focado em fazer um grande segundo semestre com o clube. Vou trabalhar muito no dia a dia para ajudar o grupo. Tenho me dedicado muito para que as coisas aconteçam como estou planejando - disse o jogador.
Segundo Paraíba, chegar na Série C com o clube será especial e destaca que não pode faltar vontade do elenco para conseguir a promoção de acesso.- Nossa luta será pelo acesso para a Série C. Vamos lutar muito para que os próximos meses sejam de grandes resultados para todos - completou.

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