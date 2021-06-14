Victor Paraíba quer boa temporada na Ferroviária e brigando pelo acesso à Série B

O atacante Victor Paraíba, ex-Atlético-GO, e hoje está na Ferroviária para a disputa da Série D do Brasileirão, falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com a equipe. Segundo ele, não faltará entrega da sua parte.- Estou motivado e focado em fazer um grande segundo semestre com o clube. Vou trabalhar muito no dia a dia para ajudar o grupo. Tenho me dedicado muito para que as coisas aconteçam como estou planejando - disse o jogador.