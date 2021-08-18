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futebol

Victor Paraíba quer boa sequência da Ferroviária no Brasileirão Série D

Atacante sabe que precisam de intensidade para chegar na próxima fase do torneio...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 16:31
Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, que hoje defende as cores da Ferroviária na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com a equipe paulista nas próximas semanas. Segundo ele, não faltará entrega da sua parte.- Estou feliz aqui na Ferroviária e trabalhando muito para crescer com o grupo. Espero fazer um grande segundo semestre com o elenco para ajudar dentro e fora de campo. Estou muito motivado para isso - comentou o jogador.
Segundo Paraíba, a ideia de todos no clube é a classificação para a fase final da Série D e sabem que precisam manter o foco para atingirem o objetivo.- Nossa ideia e primeiro objetivo é chegar nas finais da competição. O grupo está mantendo os pés no chão e a intensidade para que isso seja possível.

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