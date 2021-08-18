Victor Paraíba quer boa sequência da Ferroviária no Brasileirão Série D

O atacante Victor Paraíba, que hoje defende as cores da Ferroviária na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com a equipe paulista nas próximas semanas. Segundo ele, não faltará entrega da sua parte.- Estou feliz aqui na Ferroviária e trabalhando muito para crescer com o grupo. Espero fazer um grande segundo semestre com o elenco para ajudar dentro e fora de campo. Estou muito motivado para isso - comentou o jogador.