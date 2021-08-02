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futebol

Victor Paraíba foca em crescimento da Ferroviária na Série D

Atacante chegou motivado na Ferrinha...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 15:22
Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, agora na Ferroviária, pediu foco total do grupo para a sequência da atual temporada. Segundo o jogador, que estava no Atlético-GO, a meta de todos é chegar a fase final da Série D.
Veja as contratações dos clubes brasileiros do que estão aptas à inscrição
- O grupo tem trabalhado muito para alcançar o primeiro objetivo, que é a classificação para as finais da Série D, o que seria muito importante para todos. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso aconteça. - disse o jogador.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA FERROVIÁRIA NA SÉRIE D DO BRASILEIROSegundo Paraíba, sua meta é crescer com o grupo neste ano.
- Estou feliz e muito motivado aqui. Vou continuar me empenhando para ajudar o elenco nesta sequência da temporada. - concluiu.

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