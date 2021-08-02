Victor Paraíba foca em crescimento da Ferroviária na Série D

Crédito: Divulgação / Ferroviária

O atacante Victor Paraíba, agora na Ferroviária, pediu foco total do grupo para a sequência da atual temporada. Segundo o jogador, que estava no Atlético-GO, a meta de todos é chegar a fase final da Série D.

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- O grupo tem trabalhado muito para alcançar o primeiro objetivo, que é a classificação para as finais da Série D, o que seria muito importante para todos. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso aconteça. - disse o jogador.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA FERROVIÁRIA NA SÉRIE D DO BRASILEIROSegundo Paraíba, sua meta é crescer com o grupo neste ano.