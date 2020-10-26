Victor Paraíba fala sobre recuperação CSA na temporada

Crédito: Divulgação/ASCOM/CSA

O atacante Victor Paraíba, do CSA, falou sobre a evolução que a equipe teve nas últimas partidas da temporada com a fuga do Z4 e a aproximação do G4. Elemento esse que tem uma relação direta com a chegada do novo treinador, Mozart Santos.

Segundo o jogador que tem experiência em conquistar o acesso na competição, algo que conseguiu com o Atlético-GO em 2019, a meta de todos no grupo é manter o crescimento recente.

- Estamos fazendo uma campanha de recuperação na Série B e buscando melhorar a cada partida. O grupo tem entendido bem o trabalho que tem sido realizado e isso é muito importante. Agora o foco é outro. Vamos continuar trabalhando muito para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nas próximas partidas da disputa - disse.

- Vamos continuar nos dedicando ao máximo para melhorarmos nossa posição na tabela de classificação da Série B. Tenho certeza que cresceremos na competição - concluiu.