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futebol

Victor Paraíba fala sobre recuperação CSA na temporada

Atacante do time Marujo fala sobre a sua expectativa de crescer de produção com o grupo na sequência da Série B
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LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 10:25

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:25

Crédito: Divulgação/ASCOM/CSA
O atacante Victor Paraíba, do CSA, falou sobre a evolução que a equipe teve nas últimas partidas da temporada com a fuga do Z4 e a aproximação do G4. Elemento esse que tem uma relação direta com a chegada do novo treinador, Mozart Santos.
Segundo o jogador que tem experiência em conquistar o acesso na competição, algo que conseguiu com o Atlético-GO em 2019, a meta de todos no grupo é manter o crescimento recente.
- Estamos fazendo uma campanha de recuperação na Série B e buscando melhorar a cada partida. O grupo tem entendido bem o trabalho que tem sido realizado e isso é muito importante. Agora o foco é outro. Vamos continuar trabalhando muito para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nas próximas partidas da disputa - disse.
- Vamos continuar nos dedicando ao máximo para melhorarmos nossa posição na tabela de classificação da Série B. Tenho certeza que cresceremos na competição - concluiu.
Na próxima terça-feira (25), o time do Mutange comprirá partida atrasada da Série B visitando a Chapecoense às 19h na Arena Condá.

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