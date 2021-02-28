Victor Paraíba espera uma temporada ainda melhor que 2020 no Atlético-GO

Agora em definitivo no Atlético-GO, o atacante Victor Paraíba, que estava no CSA, falou sobre o desejo de fazer uma grande temporada no clube goiano. Segundo o jogador, sua meta é ajudar o Dragão a conquistar seus objetivos em 2021.- Vou trabalhar muito ao longo da temporada para conquistar meus objetivos no clube. Estou muito motivado com essa temporada e espero que ela seja especial para mim e para o clube. Estou me empenhando ao máximo no dia a dia para chegar ao nível que quero - disse o jogador.Segundo Paraíba, o elenco rubro-negro tem tudo para ter um ano perfeito e repetir o bom desempenho mostrado na última temporada, porém agora com objetivos ainda mais ambiciosos.