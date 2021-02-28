AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Victor Paraíba espera uma temporada ainda melhor que 2020 no Atlético-GO

Atacante exaltou o grande trabalho feito pelo elenco no último ano e quer ainda mais com a equipe, sonhando alto com objetivos difíceis....

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 16:38
Crédito: (Divulgação/Atlético Goianiense
Agora em definitivo no Atlético-GO, o atacante Victor Paraíba, que estava no CSA, falou sobre o desejo de fazer uma grande temporada no clube goiano. Segundo o jogador, sua meta é ajudar o Dragão a conquistar seus objetivos em 2021.- Vou trabalhar muito ao longo da temporada para conquistar meus objetivos no clube. Estou muito motivado com essa temporada e espero que ela seja especial para mim e para o clube. Estou me empenhando ao máximo no dia a dia para chegar ao nível que quero - disse o jogador.Segundo Paraíba, o elenco rubro-negro tem tudo para ter um ano perfeito e repetir o bom desempenho mostrado na última temporada, porém agora com objetivos ainda mais ambiciosos.
- Temos uma base muito forte e uma comissão técnica que conhece bem o clube. Tenho certeza que teremos um grande ano pela frente - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026
Espanha x Áustria
Finalista da Copa masculina, Espanha pode "unificar" títulos mundiais
Imagem de destaque
Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados