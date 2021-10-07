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Victor Paraíba espera Ferroviária focada em acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro

Equipe paulista disputa as quartas da Série D rumo a uma vaga para subir de divisão...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 18:45

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:45

Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, hoje na Ferroviária para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, quer a equipe paulista focada em fazer um grandes jogos diante do Atlético-CE nas quartas de final da disputa. Para ele, a meta é passar de fase para chegar ao tão sonhado acesso.- Vamos com tudo nestes dois jogos para conquistarmos o objetivo, que é o acesso para a Série C. Vamos nos dedicar ao máximo para que essas duas partidas sejam perfeitas. O grupo está muito focado e motivado - disse.
Segundo Paraíba, o acesso é o objetivo de todos no elenco da Locomotiva.- Temos que manter a intensidade agora para chegarmos ao acesso. Já provamos ter condições disso. O grupo sabe do seu potencial - completou.

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