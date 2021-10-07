Victor Paraíba espera Ferroviária focada em acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro

O atacante Victor Paraíba, hoje na Ferroviária para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, quer a equipe paulista focada em fazer um grandes jogos diante do Atlético-CE nas quartas de final da disputa. Para ele, a meta é passar de fase para chegar ao tão sonhado acesso.- Vamos com tudo nestes dois jogos para conquistarmos o objetivo, que é o acesso para a Série C. Vamos nos dedicar ao máximo para que essas duas partidas sejam perfeitas. O grupo está muito focado e motivado - disse.