Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Victor Paraíba espera evolução do Atlético-GO em 2021

Atacante quer crescer de produção com o grupo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 19:17
Crédito: Dragão lidera o Grupo A do Campeonato Goiano com 19 pontos (Divulgação / Atlético-GO
O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, pediu intensidade máxima do grupo goiano para que a equipe possa evoluir em 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar ainda mais o ritmo de jogo para conquistar os objetivos nesta temporada.
Rubro-negros zoam Palmeiras e comemoram bi da Supercopa; veja os memes
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu rendimento em campo nesta temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte nas próximas semanas para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - disse o atleta.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GOIANOSegundo Paraíba, sua meta é fazer um ano perfeito no clube.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para melhorar meu rendimento e para ajudar o elenco dentro e fora de campo. Estou me dedicando ao máximo para que essa temporada seja perfeita - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo
Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados