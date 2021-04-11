Victor Paraíba espera evolução do Atlético-GO em 2021

O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, pediu intensidade máxima do grupo goiano para que a equipe possa evoluir em 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar ainda mais o ritmo de jogo para conquistar os objetivos nesta temporada.
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- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu rendimento em campo nesta temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte nas próximas semanas para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - disse o atleta.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GOIANOSegundo Paraíba, sua meta é fazer um ano perfeito no clube.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para melhorar meu rendimento e para ajudar o elenco dentro e fora de campo. Estou me dedicando ao máximo para que essa temporada seja perfeita - concluiu.