Victor Paraíba espera crescimento com a Ferroviária na sequência da temporada

O atacante Victor Paraíba, hoje na, Ferroviária para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, destacou o desejo de crescimento com o clube paulista. Segundo ele, não faltará entrega da sua parte para fazer um ótimo segundo semestre em 2021.
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- A Ferroviária é um clube que dá totais condições a qualquer atleta e isso me deixa feliz. Estou muito motivado com esse projeto e ciente da responsabilidade que terei nos próximos meses. Estou focado em fazer um grande segundo semestre. - disse o jogador.
VEJA TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DA FERROVIÁRIA NA SÉRIE DSegundo Paraíba, a meta de todos no clube é buscar o acesso.
- Vamos lutar muito para buscarmos o acesso para a Série C, mas com os pés no chão e muita tranquilidade. Temos condições pelo bom elenco que a Ferroviária tem hoje. - afirmou.