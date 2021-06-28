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futebol

Victor Paraíba espera crescimento com a Ferroviária na sequência da temporada

Atacante chega motivado na Locomotiva...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 17:03

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:03

Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, hoje na, Ferroviária para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, destacou o desejo de crescimento com o clube paulista. Segundo ele, não faltará entrega da sua parte para fazer um ótimo segundo semestre em 2021.
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- A Ferroviária é um clube que dá totais condições a qualquer atleta e isso me deixa feliz. Estou muito motivado com esse projeto e ciente da responsabilidade que terei nos próximos meses. Estou focado em fazer um grande segundo semestre. - disse o jogador.
VEJA TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DA FERROVIÁRIA NA SÉRIE DSegundo Paraíba, a meta de todos no clube é buscar o acesso.
- Vamos lutar muito para buscarmos o acesso para a Série C, mas com os pés no chão e muita tranquilidade. Temos condições pelo bom elenco que a Ferroviária tem hoje. - afirmou.

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