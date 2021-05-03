Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Victor Paraíba destaca trabalho feito no Atlético-GO e reconhece a qualidade do elenco
futebol

Victor Paraíba destaca trabalho feito no Atlético-GO e reconhece a qualidade do elenco

Atacante do Dragão sabe da grandeza do clube e quer atingir os objetivos dentro de campo...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 17:15
Crédito: Divulgação/Atlético-GO
O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, destacou o desejo de crescer no clube goiano nesta sequência da temporada. Feliz em estar no Dragão, o jogador, ex-CSA, falou sobre o trabalho intenso que tem feito nos últimos meses.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para fazer o melhor dentro de campo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido e espero continuar crescendo com o clube. Estou muito motivado e confiante para que isso aconteça.
Segundo Paraíba, o elenco goiano tem tudo para evoluir em 2021 e conquistar títulos dentro de campo.- Estamos em uma temporada muito intensa até aqui. São muitas decisões e jogos intensos. Temos que continuar neste ritmo para conquistarmos nossos objetivos. O elenco tem tudo para evoluir em 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados