Victor Paraíba destaca trabalho feito no Atlético-GO e reconhece a qualidade do elenco

O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, destacou o desejo de crescer no clube goiano nesta sequência da temporada. Feliz em estar no Dragão, o jogador, ex-CSA, falou sobre o trabalho intenso que tem feito nos últimos meses.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para fazer o melhor dentro de campo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido e espero continuar crescendo com o clube. Estou muito motivado e confiante para que isso aconteça.