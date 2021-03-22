Victor Paraíba deseja um grande ano no Atlético-GO e quer ajudar com gols pela equipe

O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, destacou o desejo do elenco goiano em melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada e chegar com uma ideia de jogo definida no Brasileirão 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas.- Estamos trabalhando para melhorarmos nosso rendimento em campo e para crescermos na temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para evoluir. Estamos no caminho certo para que essas próximas semanas sejam de vitórias.