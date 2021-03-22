Victor Paraíba deseja um grande ano no Atlético-GO e quer ajudar com gols pela equipe

O atacante do Atlético-GO, Victor Paraíba, destacou o desejo do elenco goiano em melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada e chegar com uma ideia de jogo definida no Brasileirão 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas.- Estamos trabalhando para melhorarmos nosso rendimento em campo e para crescermos na temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para evoluir. Estamos no caminho certo para que essas próximas semanas sejam de vitórias.
Segundo Victor, seu objetivo é fazer um grande ano no clube e o atacante diz estar motivado para ajudar o clube e os seus companheiros a atingirem os objetivos da temporada.- Estou muito motivado em ter retornado ao Atlético. Venho trabalhando muito para ajudar o grupo e para conquistar meus objetivos aqui. Vou me dedicar ao máximo para fazer uma grande temporada em 2021 - completou o atacante.