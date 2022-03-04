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Victor Paraíba, da Portuguesa-RJ, espera grande produtividade nos próximos jogos do ano

O jogador quer prolongar a boa fase...
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Publicado em 

03 mar 2022 às 21:07

Publicado em 03 de Março de 2022 às 21:07

Victor Paraíba, atacante que pertence ao Atlético-GO, e hoje está emprestado a Portuguesa-RJ, espera crescimento de produtividade com a camisa do clube carioca nos próximos confrontos. De acordo com ele, a ideia é fazer uma ótima sequência com a equipe.-Estou motivado e muito feliz com a oportunidade de estar aqui na Portuguesa. Tenho me dedicado muito para melhorar a cada dia meu rendimento em campo e para crescer com todos no grupo. Esse é o meu objetivo-, contou o atleta.
Segundo Victor, a equipe deve realizar uma grande temporada e enxerga competência para o time ir longe nos compromissos da temporada: -Temos um bom grupo, competitivo e que vai com tudo para fazer uma grande sequência nas próximas partidas da temporada. Vamos lutar muito para evoluirmos-, concluiu o atacante.
Crédito: JogadortemgrandesambiçõescomacamisadaPortuguesa-RJ(Divulgação:Portuguesa-RJ

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