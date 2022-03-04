Victor Paraíba, da Portuguesa-RJ, espera grande produtividade nos próximos jogos do ano

Victor Paraíba, atacante que pertence ao Atlético-GO, e hoje está emprestado a Portuguesa-RJ, espera crescimento de produtividade com a camisa do clube carioca nos próximos confrontos. De acordo com ele, a ideia é fazer uma ótima sequência com a equipe.-Estou motivado e muito feliz com a oportunidade de estar aqui na Portuguesa. Tenho me dedicado muito para melhorar a cada dia meu rendimento em campo e para crescer com todos no grupo. Esse é o meu objetivo-, contou o atleta.