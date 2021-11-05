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futebol

Victor Paraíba comemora bom ano na Ferroviária em 2021

Atacante vive bom momento na carreira pela Locomotiva...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2021 às 18:53

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:53

Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, emprestado pelo Atlético-GO à Ferroviária, falou sobre o bom ano que teve no clube paulista. Segundo o jogador, sua evolução foi grande durante a temporada no interior de São Paulo.Torcida do Galo lotou o Mineirão! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 2021
- Tive uma temporada muito intensa na Ferroviária. Evoluí e pude fazer um bom ano com a camisa do clube. Infelizmente, não conquistamos o acesso, mas todos lutaram muito durante o ano - disse o jogador.
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Segundo Paraíba, sua ideia é continuar crescendo de produção nos próximos anos.
- Estou feliz com o momento que tenho vivido. Estou muito motivado para essas próximas temporadas que virão - concluiu.

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