Victor Paraíba comemora bom ano na Ferroviária em 2021

Crédito: Divulgação / Ferroviária

O atacante Victor Paraíba, emprestado pelo Atlético-GO à Ferroviária, falou sobre o bom ano que teve no clube paulista. Segundo o jogador, sua evolução foi grande durante a temporada no interior de São Paulo.Torcida do Galo lotou o Mineirão! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 2021

- Tive uma temporada muito intensa na Ferroviária. Evoluí e pude fazer um bom ano com a camisa do clube. Infelizmente, não conquistamos o acesso, mas todos lutaram muito durante o ano - disse o jogador.

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Segundo Paraíba, sua ideia é continuar crescendo de produção nos próximos anos.