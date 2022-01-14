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Victor Paraíba comemora acerto com a Portuguesa-RJ: 'Trabalhar muito para ajudar dentro e fora de campo'

O atacante, que soma passagens por CSA e Ferroviária, também falou sobre o momento na carreira e acredita que tem evoluído...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 22:13

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 22:13

De casa nova: o atacante Victor Paraíba, que pertence ao Atlético-GO, foi emprestado pela equipe goiana para a Portuguesa-RJ para 2022. O jogador comemorou o acerto com a Lusa e já destacou que trabalhará para ajudar o time tanto fora quanto dentro de campo.> Sem Neymar e com testes; veja a lista de convocados por Tite para a Seleção- Estou feliz por ter acertado com a Portuguesa e espero fazer um grande ano com todos no clube. Vou trabalhar muito para ajudar dentro e fora de campo nos próximos meses. Estou muito focado nisso - disse o jogador.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
Victor Paraíba, vale lembrar, também soma passagens por CSA e Ferroviária. O atacante falou sobre sua evolução como jogador e acredita que terá um ano especial.
- Estou evoluindo e isso me deixa feliz. O próximo ano tem tudo para ser muito especial em todos os sentidos.
Crédito: OjogadortemvínculocomaPortuguesaaté30/09/2022(Foto:Divulgação

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