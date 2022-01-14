Victor Paraíba comemora acerto com a Portuguesa-RJ: 'Trabalhar muito para ajudar dentro e fora de campo'

De casa nova: o atacante Victor Paraíba, que pertence ao Atlético-GO, foi emprestado pela equipe goiana para a Portuguesa-RJ para 2022. O jogador comemorou o acerto com a Lusa e já destacou que trabalhará para ajudar o time tanto fora quanto dentro de campo.> Sem Neymar e com testes; veja a lista de convocados por Tite para a Seleção- Estou feliz por ter acertado com a Portuguesa e espero fazer um grande ano com todos no clube. Vou trabalhar muito para ajudar dentro e fora de campo nos próximos meses. Estou muito focado nisso - disse o jogador.