Victor Paraíba acerta com a Ferroviária para a sequência da temporada

Crédito: A Locomotiva caiu para o São Paulo no Paulistão 2021 (Divulgação / Ferroviária

O atacante Victor Paraíba, que estava no Atlético-GO, assinou com a Ferroviária para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Focado neste novo desafio, o jogador, que também passou pelo CSA, comemorou a nova chance na carreira.

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- Estou muito feliz com esse acerto na Ferroviária. É um clube que vem crescendo ao longo dos anos e tem feito um grande trabalho dentro e fora de campo. Vou lutar muito para ajudar o grupo na sequência da temporada e para fazer um grande segundo semestre no clube. - disse o jogador.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃOSegundo Paraíba, o elenco é muito forte e vai com tudo na Série D.

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