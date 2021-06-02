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futebol

Victor Paraíba acerta com a Ferroviária para a sequência da temporada

Atacante chega motivado ao novo clube...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:53
Crédito: A Locomotiva caiu para o São Paulo no Paulistão 2021 (Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, que estava no Atlético-GO, assinou com a Ferroviária para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Focado neste novo desafio, o jogador, que também passou pelo CSA, comemorou a nova chance na carreira.
Relíquias! Veja figurinhas antigas de veteranos do Brasileirão 2021
- Estou muito feliz com esse acerto na Ferroviária. É um clube que vem crescendo ao longo dos anos e tem feito um grande trabalho dentro e fora de campo. Vou lutar muito para ajudar o grupo na sequência da temporada e para fazer um grande segundo semestre no clube. - disse o jogador.
VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃOSegundo Paraíba, o elenco é muito forte e vai com tudo na Série D.
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- Nossa ideia é fazer uma grande competição para brigar pelo acesso. O clube tem potencial para isso e vamos acreditar e lutar até o fim para que isso seja possível. - concluiu.

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